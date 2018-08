Veldrijden en triatlon voor multitalent Van Anrooij

Marc herremans over zijn pupil Sirin van Anrooij

Shirin van Anrooij (foto: Omroep Zeeland)

Sirin van Anrooij blinkt uit in het veldrijden, zwemmen, triatlon én atletiek. Eens zal ze een keuze uit al die sporten moeten maken, maar wat Herremans betreft pas in het voorjaar van 2020. Dat is dan na het wereldkampioenschap veldrijden in Zwitserland, dat jaar voor het eerst ook voor de categorie 'dames junioren'.

Herremans denkt dat Van Anrooij uiteindelijk het meeste talent heeft voor de langeafstandtriatlon. Hij heeft ook hoge verwachtingen, maar voorlopig ziet hij het vooral als taak om haar een beetje in te tomen. "Ze doet alles zo graag. Het is dus vooral proberen het programma wat te beperken, zodat ze ook rust heeft en geen blessures oploopt."

