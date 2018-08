Gezelligheid trekt deelnemers naar Kikkertoernooi

Het is volgens Trapman opmerkelijk dat het toernooi helemaal is volgeboekt. "Bij veel andere toernooien horen we dat er een terugloop is in het aantal deelnemers vanwege het onregelmatige rooster. Hier merken we daar niets van!", zegt hij. "Het is juist het tegenovergestelde, de laatste vier jaar is het toernooi vroegtijdig vol en hebben we zelfs mensen moeten weigeren. Of dat komt door de gezelligheid, ik denk het", lacht Trapman.

Gezelligheid boven winst

Die gezelligheid wordt ook opgemerkt door Sören Potier uit Maldegem die ieder jaar naar het toernooi komt voor de sfeer. "De mensen zijn hier een stuk opener naar elkaar en hebben veel meer respect dan in België", zegt hij. Maar gezelligheid boven winst geldt niet voor iedereen. "Ik zou willen zeggen dat ik mee doe voor de gezelligheid, maar het is vaak een stuk gezelliger als ik gewonnen heb", zegt Emeli Bral uit Sint Jansteen.

Wie zich winnaar van Kikkertoernooi 2018 mag noemen wordt aanstaande zondag bekend na de finale.