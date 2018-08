Deel dit artikel:











Europees voetbal zit er alweer op voor Nieuwkoop

Bart Nieuwkoop is met Feyenoord uitgeschakeld in de Europa League. De voetballer uit Tholen speelde donderdagavond met 1-1 gelijk tegen het Slowaakse AS Trencin. Dat was lang niet genoeg na de forse nederlaag (4-0) van vorige week.

Bart Nieuwkoop niet naar hoofdtoernooi Europa League (foto: Omroep Zeeland) Nieuwkoop moest in de derde voorronde van de Europa League een 4-0 nederlaag vanuit de heenwedstrijd wegpoetsen. De Tholenaar begon in het basiselftal van Giovanni van Bronckhorst en zag zijn ploeg goed starten. Al na acht minuten kopte Eric Botteghin een corner binnen, maar AS Trencin maakte binnen een minuut weer gelijk. Daardoor werd de opdracht voor Nieuwkoop en zijn ploeggenoten nog moeilijker. Een stormvloed aan kansen werd niet omgezet in doelpunten waardoor Feyenoord op 1-1 bleef steken. Nieuwkoop werd na 67 minuten gewisseld voor Lutsharel Geertruida. De rechtsback kan zich met Feyenoord nu volledig richten op de competitie. Aanstaande zondag speelt hij een thuiswedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior.