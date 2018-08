Zeven aanhoudingen voor auto- en camperinbraken langs de Zeeuws kust

De bende reed rond in een camper. Die camper werd gisteren door agenten gezien bij Aagtekerke. De camper viel bij de agenten op door de valse kentekenplaat. Bij controle zag de politie veel gestolen spullen in de camper liggen.

Zeven aanhoudingen

In de camper zelf zaten acht mensen van wie er vier minderjarig waren. Daarbij was ook een baby. De politie hield uiteindelijk zeven personen aan en heeft de baby overgedragen aan zorgverleners.

De verdachten konden geen van allen laten zien waar ze vandaan kwamen. Daarom is de Vreemdelingenpolitie ingeschakeld om de personen te identificeren. Volgens een politiewoordvoerder zijn alle verdachten afkomstig uit het buitenland. Ze worden verdacht van diefstal en heling en zitten voorlopig nog vast.

Aanhoudingen voor autoinbraken langs kust (foto: HV Zeeland)

Op een camping in Zoutelande viel bij het horen van het nieuws over de aanhoudingen in Aagtekerke volgens de eigenaar 'het kwartje'. Enkele weken geleden werden daar een paar auto's van gasten op parkeerplaatsen in de buurt van de camping opengebroken. "Niet iedereen kan altijd op de parkeerplaats van de camping parkeren. Deze gasten stonden ergens in Zoutelande op een parkeerplaats en kwamen ons vertellen dat hun auto was opengebroken".

Gat in de tank

Tenminste, dat gebeurde bij twee van de auto's. Bij de derde werd een gat geboord in de benzinetank om de brandstof te kunnen stelen. "Wij vonden dat toen zo gek. Iedereen heeft toch wel geld voor brandstof? Maar nu ik lees dat het om rondreizende mensen zou kunnen gaan, begrijp ik dat wel", besluit hij.

