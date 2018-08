Zevental aangehouden voor minstens honderd auto-inbraken

Zeven personen aangehouden voor minstens honderd auto-inbraken (foto: ANP)

Bij Aagtekerke werd een verdachte camper gezien door agenten. Het voertuig reed met valse kentekenplaten. In de camper zaten acht mensen van wie er vier minderjarig waren. Daarbij was ook een baby. De politie hield zeven personen aan en droeg de baby over aan de zorgautoriteiten.

De verdachten konden geen van allen laten zien waar ze vandaan kwamen. Daarom is de Vreemdelingenpolitie ingeschakeld om de personen te identificeren. In de camper waren veel gestolen spullen aanwezig.