Zeeland wordt wakker: Dodendraad, Zeeuws kampioen ringrijden en afscheid azc Goes

Zevental aangehouden voor minstens honderd auto-inbraken (foto: ANP)

Aanhoudingen voor honderd auto-inbraken

De politie heeft zeven mensen aangehouden voor de reeks inbraken in auto's en campers langs de Zeeuwse kust. Ze worden verdacht van diefstal en heling. Het zevental wordt verdacht van het openbreken van zeker honderd auto's en campers.

Lees ook:

Krokus bij dodendraad (foto: Stichting Verhalis )

Vrijwilligers gezocht om krokussen te planten

Dit najaar is het honderd jaar geleden dat de elektrische grensversperring, die langs de Nederlands-Belgische grens van Knokke tot Aken liep, werd afgebroken. Op de plekken waar de Dodendraad ooit stond, worden in oktober tienduizenden krokussen geplant.

Lees ook:

Toos de Visser zwaait de bus met vluchtelingen uit (foto: Omroep Zeeland)

Tranen bij afscheid asielzoekers

Gepakte koffers, dikke knuffels en hier en daar een traan. Het afscheid van de uitgeprocedeerde vluchtelingen in het azc in Goes gisteren was emotioneel.

Lees ook:

Sebastiaan Sturm met zijn paard na afloop van het kampioenschap (foto: Rianne Lous)

Zeven keer Zeeuws Kampioen

Gisteren flikte Sebastiaan Sturm het weer: voor de zevende keer werd hij Zeeuws Kampioen Ringrijden. Toch went winnen nooit, vertelt hij na afloop: "Het is niet bij één traantje gebleven kan ik je vertellen."

Lees ook:

Zweefvlieg op bloem bij de Vlaamse kreek in Zandberg (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer

Er zijn zonnige perioden, later ontstaan ook stapelwolken en het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige westelijke tot noordwestelijke wind en het wordt 21 of 22 graden.