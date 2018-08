ZLTO: wees zuinig op zoet water Volkerak-Zoommeer

ZLTO-voorman en boer Joris Baecke loopt door zijn aardappelveld in Nieuw-Namen. Op het eerst gezicht staan de planten er goed bij. Ze zijn in ieder geval niet compleet verdord. "Maar kijk," zegt Baecke, "die aardappels zijn veel te klein gebleven en hebben zelfs al nieuwe uitlopers." Boosdoener is de droogte van de afgelopen weken.

We moeten anders gaan kijken naar zoet water in Zeeland. We hebben een zoetwaterstrategie voor de lange termijn nodig." Joris Baecke, voorzitter ZLTO

Baecke maakt zich zorgen. Niet alleen over zijn eigen velden. Als voorzitter van de vereniging van boeren en tuinders ZLTO is hij goed op de hoogte van de schade die de droogte van afgelopen weken aan gewassen heeft aangericht. Klimatologen voorspellen bovendien dat er meer van dit soort droge periodes aankomen.

Zoetwaterstrategie

En daar kunnen we van leren, vindt Baecke: "We moeten anders gaan kijken naar zoet water in Zeeland. We hebben een zoetwaterstrategie voor de lange termijn nodig." Die moet gezamenlijk worden ontwikkeld door alle partijen die bij de watervoorziening voor de landbouw zijn betrokken.

ZLTO-voorzitter Joris Baecke laat zien dat zijn aardappelen door droogte klein zijn gebleven. (foto: Omroep Zeeland)

Het Volkerak-Zoommeer speelt een belangrijke rol in zo'n totaalaanpak. Het is een van de grootste zoetwaterbassins van Nederland. In 2014 besloten Provinciale Staten van Zeeland dat het meer zout moest worden. De hinderlijke blauwalg zou hierdoor verdwijnen en het zou bovendien goed zijn voor de recreatie en de visserij.

'Eerst het zoet, dan het zout'

Wel was 'eerst het zoet en dan het zout' een belangrijke voorwaarde. Daarmee werd bedoeld dat eerst de zoetwatervoorziening voor de landbouw in Zeeland moest zijn geregeld, voordat het meer zout kon worden gemaakt. Bijna alle Statenleden stemden voor en ook ZLTO schaarde zich achter het plan.

Zoet water is een schaars goed en belangrijk voor de teelt van gewassen. Kunnen we er dan niet zorgvuldiger mee omspringen?" Joris Baecke, voorzitter ZLTO

Brabantse wal (foto: Omroep Zeeland)

Maar ZLTO-voorzitter Baecke zegt nu: "We willen dat er opnieuw wordt gekeken naar de verzilting van het Volkerak-Zoommeer. Zoet water is een schaars goed en belangrijk voor de teelt van gewassen. En we hebben het hier in Zeeland. Kunnen we er dan niet zorgvuldiger mee omspringen?" Baecke is in Nieuw-Namen niet afhankelijk van zoet water uit het meer, maar als ZLTO-voorzitter hoort hij veel dergelijke signalen uit het veld.

ZLTO-voorzitter Joris Baecke: zuinig zijn met zoet water

Als het meer zout wordt, dan wordt de Brabantse wal in het plan een alternatieve zoetwatervoorziening voor Zeeland. Maar volgens Joris Baecke laat deze periode van droogte zien dat dat niet werkt, omdat de Brabantse wal ook grotendeels is opgedroogd.

