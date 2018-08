Leerlingen Zwincollege Oostburg met de schrik vrij

Leerlingen van het Zwincollege hoeven de openstaande facturen niet te betalen (foto: Omroep Zeeland)

Na ongeruste meldingen van ouders laat Zwincollege-directeur Frank Neefs weten dat de facturen in ieder geval niet betaald hoeven worden. "Boekhandel VanDijk Educatie [leverancier van schoolboeken, red.] heeft de fout al toegegeven. Op de dag dat de boeken ingeleverd moesten worden waren de medewerkers van de boekhandel te laat", legt Neefs uit. "Wij hebben de boeken van de leerlingen bewaard en in de middag zijn ze opgehaald door VanDijk. Daarna is er in de administratie bij de boekhandel 'iets' fout gegaan."

VanDijk erkent dat zij een fout hebben gemaakt. "De teamleider die ervoor moest zorgen dat de boeken werden opgehaald kwam inderdaad te laat", zegt een woordvoerder. "Hij had de tijd om naar Oostburg te komen minder lang ingeschat." Volgens de boekhandel gaat het om een totaal van 20.000 euro aan facturen. De ouders die een rekening hebben gehad krijgen zo snel mogelijk bericht dat ze de factuur niet hoeven te betalen, aldus een woordvoerder.

De school adviseert ouders van leerlingen die een factuur hebben gehad zich te melden bij het Zwincollege zodat de school het met de boekhandel kan afhandelen.