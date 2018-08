De achttiende beschilderde muur in Goes ziet er zo uit

Telmo Pieper en Miel Krutzmann is een Nederlands kunstenaarsduo die over de hele wereld muurschilderingen maakt. De schildering in de Kastanjestraat is de eerste van de handen van dit koppel. Het schilderwerk bestaat volgens Telmo Miel uit diverse mensen 'om te laten zien dat we allemaal hetzelfde zijn, en toch verschillend'.

Eerder dit jaar kwam er al een muurschildering op het kruispunt van de Appelstraat en Frambrozenstraat. In 2019 komen er volgens de gemeente Goes nog twee murals bij. Waar die moeten gaan komen, is nog een verrassing. In 2015 begon de gemeente met het beschilderen van gebouwen.

