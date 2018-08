Antwan Tolhoek van start in dernykoers Zierikzee

Antwan Tolhoek (foto: LottoNL-Jumbo)

Naast Antwan Tolhoek, die dit jaar de Tour de France reed namens LottoNL-Jumbo, doen er nog meer Zeeuwen mee op 24 augustus. Ezra Tolhoek, de neef van Antwan, Timo de Jong, Wesley Mol, Lars Oreel, Jimmy de Bruin, Eloy Raas en Hans Dekkers staan op de startlijst. In totaal doen er zestien wielrenners mee aan de derbykoers.

"We wilden iets speciaals doen voor deze editie om het Zeeuwse wielrennen onder de aandacht te brengen", zegt Raymond Tolhoek, voorzitter van de wielerronde. "Veel wielerrondes verdwijnen en het is jammer dat mensen deze sporters daardoor minder vaak zien. En juist in de wielersport zijn de sporters goed benaderbaar."

