Kerncentrale blijft langer dicht; nog meerdere weken nodig voor reparaties

De kerncentrale in Borssele blijft langer buiten bedrijf. De centrale was sinds begin deze maand gesloten door een elektronische storing in het systeem dat de reactor beveiligt. Eigenaar EPZ spreekt over een periode van 'meerdere weken'.

Kerncentrale Borsele blijft langer dicht (foto: Chris Verkaart) De afgelopen twee weken zijn, voor het verhelpen van de storing, twee elektronicamodules vervangen. Na testen met deze nieuwe modules is volgens EPZ het reactorbeveiligingssysteem weer in orde. Maar de storing, zo blijkt nu, heeft voor meer schade gezorgd. Nevenschade zorgt voor vertraging Zo werd deze week duidelijk dat er aan één van de zogenoemde hoofdkoelmiddelpompen meer schade was dan eerst gedacht. EPZ heeft daarom besloten om de hele pomp te vervangen. Het demonteren van de oude pomp en het terugplaatsen van de nieuwe pomp is een flink karwei. Ook zit er op de verschillende onderdelen van de pomp een levertijd en is voor de reparatie gespecialiseerd personeel nodig. Eerder werd gemeld dat de kerncentrale op maandag 20 augustus weer zou gaan draaien. Een nieuwe datum durft EPZ niet meer te noemen; in een toelichting spreekt de eigenaar van de kerncentrale over een periode van 'meerdere weken'. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) houdt de komende weken toezicht op het verloop van de reparatie. Lees ook: Kerncentrale Borssele stilgelegd na storing