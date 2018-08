The Family First zet eerste clip online

The Family First - Mijn Alles

Eerder dit jaar was The Family First te gast in De Muziekmiddag. Daar vertelden ze over hun plannen. Gayito: "Op dit moment is de muziek nog hobby, maar het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien met z'n tweeën. Dat is echt een droom." Thenselo: "Een EP komt er zeker aan, daar zijn we nu mee bezig. We halen de inspiratie uit elkaar."