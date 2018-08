'Alleen winnen telt in de KNVB Beker'

Hoek, GOES en VC Vlissingen zijn de drie Zeeuwse clubs in de KNVB Beker (foto: Omroep Zeeland)

Hoek

Hoek heeft de meeste ervaring van alle Zeeuwse clubs in de KNVB Beker. Zo speelde Hoek vorig seizoen nog in het hoofdtoernooi waarin de club in de tweede ronde uitgeschakeld werd tegen Heracles Almelo na een 3-1 nederlaag.

Trainer Dennis de Nooijer, die zijn debuut maakt als trainer van Hoek, kan geen beroep doen op Fabian Wilson. De rechtsback is geschorst en zal vervangen worden door nieuweling Jelle Klap, die van Jong Sparta is gekomen. Voor Klap moest afgelopen week nog overschrijving aangevraagd worden, net als voor spits Ruben de Jager (afkomstig van Jong FC Twente), maar beide spelers zijn speelgerechtigd.

"Ik heb genoeg informatie over ADO'20", zegt De Nooijer. "Ze hebben een prima middenveld, maar we gaan met vertrouwen beginnen. Het enige is dat deze wedstrijd vroeg in de voorbereiding gepland staat. We zitten nu pas in de vierde week; normaal wordt zo'n wedstrijd in de zesde week gespeeld."

ADO'20 komt uit Heemskerk en eindigde vorig seizoen op de zevende plaats in de Derde Divisie zondag. Raymond Bronkhorst is trainer van ADO'20, waar ook Dustin Mijnders (oud-JVOZ) deel uitmaakt van de selectie. Hoek - ADO'20 begint om 17.00 uur.

Fabian Wilson (l) is geschorst voor het bekerduel tegen ADO'20 (foto: Orange Pictures)

GOES

Verdediger Rick de Punder ontbreekt bij GOES in de selectie voor het duel tegen Staphorst (aanvang 17.00 uur). De Punder raakte geblesseerd aan zijn enkel in het oefenduel tegen Panathinaikos. Aanvaller Erwin Franse (foto) is wel inzetbaar. Hij is op de weg terug na een blessure en speelde afgelopen woensdag een kwartier mee in het oefenwedstrijd tegen Oostkapelle.

'De KNVB Beker is belangrijk voor de club GOES', zo legt trainer Rogier Veenstra uit. "Denk alleen maar aan het sprookje van Hoek dat enkele seizoenen geleden in de Kuip tegen Feyenoord mocht spelen. Dat besef is er bij ons. Alleen winnen telt daarom zaterdag."

Tegenstander Staphorst komt uit in de Hoofdklasse B van het zaterdagvoetbal. Trainer is Dennis van Toor. Vorig seizoen eindigde Staphorst op de vijfde plaats in de competitie. De club plaatste zich voor de KNVB Beker als een van de vier halve finalisten in de districtsbeker Noord. De halve finale was het eindstation voor Staphorst.

Aanvaller Erwin Franse (rechts) is inzetbaar bij GOES (foto: Orange Pictures)

VC Vlissingen

Trainer John Karelse kan in het uitduel tegen Eemdijk (aanvang 15.00 uur) geen beroep doen op Said Bouzambou (vakantie) en Shannon Braafhart (scheenbeenblessure).

"Eemdijk is een fysieke ploeg en heeft een prima voorbereiding gehad. We hebben beelden gezien van de wedstrijd die ze tegen Lienden speelden. Ik schat onze kansen op fifty-fifty', aldus Karelse die zijn basisploeg wel in zijn hoofd heeft zitten. "Het gaat nog om twee, drie plaatsen die nog ingevuld moeten worden."

Ook voor Vlissingen is de KNVB Beker een belangrijk toernooi. "Dit zijn altijd wel mooie wedstrijden met veel weerstand. Zoals we in de voorbereiding ook hebben gespeeld tegen Hoek en GOES."

Eemdijk is de derde club van de gemeente Spakenburg-Bunschoten en werd vorig seizoen kampioen in de Hoofdklasse C van het zaterdagvoetbal. Trainer is oud-prof Hans van Arum. Eemdijk - VC Vlissingen begint om 15.00 uur.