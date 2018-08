Campingvader op jongerencamping: 'Hebben jullie je al voorgesteld aan de buren?'

Iedere week moet Cobussen en zijn team ervoor zorgen dat iedereen een leuke vakantie heeft zonder overlast. Dat betekent dat hij bezig is met het bijsturen van de jonge campinggasten. "De één is opgevoed en de ander is alleen gevoed en daar zit een wereld van verschil tussen", legt Cobussen uit.

Al voorgesteld aan buren?

Dat bijsturen gaat op vrijdagmiddag erg gemoedelijk. De nieuwe groep kampeerders komt aan en de campingvader maakt een rondje over de camping. Als hij een groepje jongens bij hun tent naast de tent van een paar meiden ziet staan, stapt hij op de jongens af. "Hebben jullie je al voorgesteld aan de buren?", vraagt hij. Daarna wordt de daad door de jongens wat ongemakkelijk bij het woord gevoegd, maar later op de avond heeft het effect. Beide groepen zitten in een cirkel tussen hun tenten in.

Weekritme Op de camping komen jongeren van 15,5 jaar tot 21 jaar oud. Ze blijven maximaal een week. Dat betekent dat de camping iedere week een volledig nieuwe gastengroep heeft en dat de medewerkers van de camping iedere week weer opnieuw moeten beginnen met het uitleggen van de regels en zorgen dat ze worden nageleefd. Bij een flinke overtreding van de regels worden de ouders van de vakantieganger gebeld en mag hij of zij de spullen inpakken.

In het hoogseizoen van zeven of acht weken zijn het lange werkdagen op de jongerencamping. "Daarna gaan we in een bepaalde ruststand", legt Cobussen uit, maar nu zijn het 'dagen van 36 uur'. 's Avonds draait hij mee in de bewaking van de disco van 22.00 uur tot 05.30 uur. Dan slaapt hij uit tot 12.00 uur en werkt dan van 14.00 tot 19.00 uur. Dan slaapt hij van 19.00 tot 21.00 uur en begint het avondprogramma weer.

High five aan het eind van de week

Gert-Jan de Bree is de schoonzoon van Gerard Cobussen en draait inmiddels zo'n tien jaar mee op de camping. Hij staat achter de bar en houdt in de discotheek een oogje in het zeil. Volgens De Bree maakt het werken met jongeren het werk zo leuk. "Ze zijn nog redelijk kneedbaar, dus we kunnen ze ook nog wel wat bijbrengen. Het geeft voldoening en als ze aan het einde van de week nog een high five komen geven en komen bedanken."

Gert-Jan de Bree neemt de camping op termijn over (foto: Omroep Zeeland)

Gerard Cobussen draait dit jaar zijn dertiende seizoen. In die tijd heeft hij de jongeren flink zien veranderen. "Ze worden steeds bijdehanter. De tijd dat je iets kon afdwingen door te zeggen: 'dit ga je nu doen', is voorbij. Je moet het uitleggen en nog een keer uitleggen en dan vragen of ze dat begrijpen", aldus Cobussen.

Van campingvader naar camping-opa

Cobussen is deze zomer 65 jaar geworden. Hij draait nog een paar zomers en dan is het de bedoeling dat De Bree het stokje overneemt als nieuwe 'campingvader'. Aan de nieuwe term 'camping-opa' moet Cobussen na die wisseling nog even wennen. "Ik heb al een rollator klaarstaan", grapt hij.

Er werkt ongeveer 25 man op de camping in het hoogseizoen. Naast studenten en stagiaires zijn dat een paar stellen en een hoop familieleden. De Bree: "Mijn schoonmoeder doet veel achter de schermen, vriendin Inge draait receptiediensten. Mijn moeder helpt daar ook. Mijn vader helpt in de weekenden en in zijn vrije tijd. En dan hebben we nog wat neefjes uit het oosten van het land die hier achter de bar komen staan en mijn zoon Dex (3) is natuurlijk ook campingboer."