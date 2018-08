Nieuw moeder- en kindcentrum voor ziekenhuis Goes

Het nieuwe centrum is ontworpen volgens het concept "het gezin zo veel mogelijk bij elkaar houden", zegt Lisette te Velde van ziekenhuis Adrz. Op alle kamers kunnen ouders en kinderen zo veel mogelijk dag en nacht bij elkaar blijven. Dat geldt voor de verloskamers, de kraamkamers en de kamers op de kinderafdeling.

Op de verloskamers staan bijvoorbeeld slaapbanken voor vaders, zodat zij tijdens lange bevallingen 'niet meer op een stoel hoeven hangen'. Kersverse vaders worden niet meer 's avonds naar huis gestuurd, maar kunnen blijven slapen.

Er is ook meer apparatuur aanwezig, voor het geval een pasgeboren baby extra hulp nodig heeft. "Vroeger namen we het kindje even mee naar een andere ruimte en dan namen we papa wel altijd even mee, maar het is voor de moeder natuurlijk fijn dat het kindje niet van de kamer gaat en dat ze kan zien wat er gebeurt", vertelt verloskundige Karin Boot.

Ouders en kinderen kunnen zo veel mogelijk dag en nacht bij elkaar blijven."" Lisette te Velde, bestuurder ziekenhuis ADRZ

Op enkele kraamkamers zijn nu ook aansluitingen voor een couveuse. Zo kunnen de kwetsbare baby's bij hun moeder op de kamer blijven in plaats van te verhuizen naar een grote couveuseruimte. Maar zo'n aparte couveuseruimte is er nog wel, want sommige zeer kwetsbare baby's hebben extra zorg en toezicht nodig.

Pasgeboren baby in ziekenhuis ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuwe concept 'gezinsgerichte zorg' heeft consequenties voor de verpleging. Een kinderverpleegkundige komt straks naar de kraamkamer voor de verzorging van een kwetsbare of zieke baby. Een kwetsbare baby hoeft niet meer gescheiden van de moeder naar de kinderafdeling op een andere verdieping. Alleen de erg zieke baby's gaan nog naar de kinderafdeling.

Hiervoor was deze grote reorganisatie nodig: kinderverpleegkundigen werken niet meer alleen op de kinderafdeling, maar straks ook op de kraamafdeling en moeten dicht in de buurt zijn. "Het zijn afdelingen die nu in elkaar overlopen", zegt bestuurder Lisette te Velde, "Negentig verpleegkundigen gaan over en weer voor de patiënten gezamenlijk zorgen."

Lisette te Velde, bestuurder ADRZ, bij een kamer met een luchtsluis op de nieuwe kinderafdeling (foto: Omroep Zeeland)

Het moeder en kindcentrum van het Adrz is een langgekoesterde wens, waar meer dan tien jaar over gepraat en nagedacht is. Nu het ziekenhuis na vele financieel moeilijke jaren weer zwarte cijfers schrijft, is er eindelijk weer geld voor investeringen. Stapsgewijs wordt het ziekenhuis gerenoveerd. Op de plek van de kinderafdeling op de begane grond, komt straks een nieuwe afdeling chirurgie.

Het nieuwe centrum heeft inmiddels al een bronzen Smiley ontvangen, een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg. Het ziekenhuis verwacht in de toekomst weer meer kraamvrouwen te mogen ontvangen.

Verloskundige Karin Boot vertelt over de nieuwe moeder- en kindcentrum

Lisette te Velde, bestuurder Adrz, over de nieuwe moeder- en kindcentrum