Deel dit artikel:











Auto's botsen op de Alvarezlaan in Terneuzen

Op de Alvarezlaan in Terneuzen is vanmorgen bij de stoplichten een automobilist met zijn wagen tegen twee andere auto's aangereden. Dat gebeurde rond 10.50 uur. Eén persoon is daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Ongeluk in Terneuzen (foto: HV Zeeland) Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar de bestuurder van een zwarte Volkswagen Passat die betrokken was bij het ongeluk. Hij kwam vanaf de Scheldeboulevard en reed weg met het hoge snelheid, mogelijk wel 100 kilometer per uur.