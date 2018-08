Boere meteen belangrijk in eerste competitieduel FC Twente

Istvan Bakx won van Jong FC Utrecht en is met Go Ahead Eagles de koploper (foto: Go Ahead Eagles)

Bij Go Ahead Eagles zitten dit jaar twee Zeeuwen in de selectie. Julius Bliek uit Burgh-Haamstede was gisteren nog geschorst, maar Istvan Bakx debuteerde wel voor zijn nieuwe club. De Vlissinger zag zijn ploeg met 5-0 winnen van Jong Utrecht. Bij de 2-0 van Gino Bosz was Bakx de aangever. Bakx en Bliek zijn met de club Deventer de eerste koploper van de Keuken Kampioen Divisie.

Siebe Schets uit Vlissingen debuteerde als invaller bij FC Dordrecht. Hij kon er niet voor zorgen dat de ploeg van trainer Gérard de Nooijer de eerste wedstrijd won. Het bleef bij 0-0 tegen Helmond Sport. Augustine Loof deed het qua Zeeuwen het slechtst. De verdediger uit Koewacht verloor met FC Eindhoven met 2-1 van Jong PSV.

Adrie Koster (r) won op bezoek bij FC Groningen zijn eerste duel sinds zijn rentree (foto: Orange Pictures)

Eerste winst Koster

In de Eredivisie won Willem II, de ploeg die wordt getraind door Adrie Koster uit Zierikzee, met 0-1 van FC Groningen. Het was voor Koster de eerste zege sinds zijn rentree bij de club uit Tilburg.