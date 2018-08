Meer dan alleen mosselen op Mosseldag

Mosselen zijn er natuurlijk volop. Vele kilo's verdwijnen in de buiken van de bezoekers die zich verdringen rond een enorme pan, volgens de organisatie de allergrootste mosselpan per wereld.

Maar er is ook aandacht voor andere culinaire lekkernijen uit de zee en voor de wereld van de visserij in de 'Seafoodexperience'. Daar kon onder meer worden gevist op kreeften en krabben in een grote bak. Ook kon kennis worden gemaakt met de veelbesproken pulskor, en kon worden ervaren hoe de schokjes voelen.