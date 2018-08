Deel dit artikel:











Vijftig jaar oud wrak lekt nog steeds olie

Voor de kust van Vlissingen is vanochtend een licht oliespoor op de Westerschelde geconstateerd. Het oliespoor is waarschijnlijk afkomstig uit het in 1965 gezonken Griekse schip Spyros Armenakis. In dat schip zit nog steeds een kleine hoeveelheid stookolie

Plek waar Spyros Armenakis is gezonken (foto: Omroep Zeeland) Het wrak van de Spyros Armenakis ligt 800 meter voor de boulevard van Vlissingen. Rijkswaterstaat heeft bekeken waar het oliespoor precies loopt en om hoeveel olie het gaat. Zij gaat ervan uit dat de olie uit de gezonken Spyros Armenakis komt. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om zeer weinig olie. De strandwacht heeft er wel voor gekozen om in plaats van de blauwe vlag de gele vlag te hijsen. De gele vlag geeft aan dat zwemmers en baders extra voorzichtig en alert moeten zijn in het water. Berging te duur De lekkage is een restant van stookolie uit een vele jaren geleden leeggepompte tank. Het gaat om een kleine hoeveelheid stookolie die is achtergebleven. In augustus 2014 is er ook stookolie uit de tank ontsnapt. Na die lekkage heeft de gemeente Vlissingen besloten het wrak niet te bergen wegens de hoge kosten. Volgens de gemeente Vlissingen was de kans erg klein dat het wrak opnieuw olie zou lekken. Lees ook: 'Olie in zee van Vlissingen tot Westkapelle'

