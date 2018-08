Vlissingen verslagen door Eemdijk en ligt uit bekertoernooi

Een speler van Eemdijk juicht na een treffer tegen VC Vlissingen (foto: Orange Pictures)

Zonder Saïd Bouzambou (vakantie), Braafhart (geblesseerd) en Jiri van den Hemel (geblesseerd) begon Vlissingen met vier debutanten in de basisopstelling. Dennis Tukker en Vjeko Krezo stonden in de verdediging, Miquel Crucq op het middenveld en Soufian Bousantouh startte als aanvaller. In de eerste helft waren de beste kansen voor Vlissingen. Abdoe Abdenbi stuitte op de Eemdijk-doelman en Josimar Pattinama schoot net naast. Net voor de rust opende de thuisploeg de score. Jeffrey van de Dikkenberg dompelde de ploeg uit Vlissingen in rouw door voor de openingstreffer te tekenen.

Na de rust weinig kansen aan beide kanten. Twintig minuten voor tijd kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong. Yannick Bouw tekende voor de tweede treffer voor club uit Bunschoten-Spakenburg. Drie minuten later maakte diezelfde Bouw ook de 3-0 en besliste zo de wedstrijd.

Later vandaag zijn hier een samenvatting en reacties van de wedstrijd te vinden.

Scoreverloop

1-0 Van de Dikkenberg (45)

2-0 Bouw (70)

3-0 Bouw (73)

Opstelling Vlissingen

Ben Sellam, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Krezo, Tukker, Mallie (Wolff/57), Crucq, Gooding (Martien/72), Bousantouh (Goossens/69), Pattinama, Abdenbi