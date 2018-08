Motorcrosser Van Meer eerste leider bij OZK motorcross (foto: Rechtenvrij)

Van Meer, afkomstig uit Beerse (Bel), won voor zijn landgenoot Ronny van Hove. De derde plek was voor Kevin Spruijt uit Meliskerke. In de 250cc-klasse was er succes voor Mark Boot uit Kamperland. Hij bleef Mike Bolink uit Holten voor. Jordan-Lee van Maren uit Vlissingen eindigde op de derde plek.

De wedstrijd in Axel was de eerste wedstrijd die meetelt voor het Open Zeeuwse kampioenschap. De andere vier zijn in Westdorpe (25 augustus), Wemeldinge (1 september), Vlissingen (8 september) en in Rilland is op 15 september de finale.