'Ik heb een beetje slapeloze nachten, maar het gaat wel'

De brand begon in de schuur van Vita Anthonisse. "Bij mij valt het nog wel mee", zegt ze als ze naar de ravage kijkt. "Maar mijn achterburen die hebben niks meer." De brand sloeg namelijk van haar schuur over naar het huis van de buren. Die waren op tijd wakker en hebben nog geprobeerd te blussen, maar ze konden niet voorkomen dat hun huis door de brand werd verwoest. Bij haar andere buurman verwoestte de brand de volière. Daardoor verloor die buurman bijna al zijn vogels.

In de nacht van de brand werd Anthonisse gewekt door gebonk op de deur. "Toen ben ik naar buiten gegaan en heb ik mijn auto nog weg kunnen zetten. En dan zie je hoe het verder brand en dan sta je machteloos te kijken." Toch kan ze nog relativeren. "Ik ben alleen maar spullen kwijtgeraakt." Onder het afdak stond het buitenspeelgoed van haar dochtertje. Tussen het puin is een verbrand kinderfietsje duidelijk te zien.

Een uit de hand gelopen kwajongensstreek?

Al snel blijkt dat de brand is aangestoken. Dat zorgt voor een heel onveilig gevoel bij Anthonisse. "Als het een kwajongensstreek is, dan snap ik het nog steeds niet, maar dan is het extreem uit de hand gelopen. Maar als het echt gericht is of het is een pyromaan, dan denk je: 'waarom doen mensen zoiets'?"

De schade na de brand in Goes van vorig weekend (foto: Omroep Zeeland)

Anthonisse hoopt dat getuigen zich melden en dat de dader uiteindelijk gepakt wordt. Het opruimen van de schade bij haar in de tuin begint maandag. De komende week komt het nieuwe fietsje binnen voor haar dochtertje. Zo kan zij na de vakantie gewoon op de fiets naar school.

