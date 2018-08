Zeeuws wereldkampioen wielrennen: 'Je kon gewoon goed fietsen, niets bijzonders'

Keetie van Oosten-Hage is zelf bescheiden over haar prestatie van een halve eeuw geleden. "Ik heb er eigenlijk nooit zo bij stil gestaan dat dat geweldig was. Je kont gewoon goed fietsen, dat is iets dat je meekreeg en dat was verder niets bijzonders. Maar naarmate er meer mensen aandacht aan schenken denk je: Het is toch wel leuk dat ik dat toen gewonnen heb, eigenlijk."

De deelnemers zijn enthousiast over de tocht van 86 kilometer, die ze van Sint Maartensdijk naar de punt van Sint Philipsland brengt en uiteindelijk weer terug naar het startpunt. Van Oosten-Hage heeft de tocht zelf uitgestippeld. "Vroeger deed ik na schooltijd altijd een rondje Tholen. Hier liggen toch m'n roots. Het is een mooie ronde, met veel natuur. Niet om te trainen, want er zitten best veel bochten en buitendijkse paden in, maar het is prachtig om hier te fietsen."

Keetie van Oosten-Hage (Sint Maartensdijk, 1949) behoorde in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw tot de absolute wereldtop. In totaal werd ze zes keer wereldkampioen op de weg en op de baan en in 1978 reed ze in München een werelduurrecord van 43,082 km. Tegenwoordig woont ze in Kloetinge.

Cora de Bruijne uit Woensdrecht fietst mee met de tocht. "Ik ben zelf heel jong begonnen. Als je nu naar de jeugdkoersen kijkt, zie je dat er steeds meer meisjes tussen de jongens staan, dat is alleen maar geweldig." En ook Anton de Koning uit Tholen denkt er zo over. "Je ziet het ook meer op televisie. Ik ben een fervent kijker naar het veldrijden. Dan zit ik ook altijd de dames aan te moedigen. Ik ben er wel voor, meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen."

'Ik had ook wel prof willen zijn'

Van Oosten-Hage geeft toe dat ze best wel jaloers is op de huidige vrouwelijke profrenners. "De wedstrijden die ze fietsen, ze komen overal. Ik had ook wel prof willen zijn, zeker weten!"

