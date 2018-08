Hoek redt Zeeuwse eer in KNVB-beker

Vreugde bij Hoek (foto: Orange Pictures)

Hoek nam in de openingsfase veel initiatief, toch leverde dat geen grote kansen voor de thuisploeg op. De eerste grote kans was zelfs voor de bezoekers toen doelman Jordi de Jonghe de bal na een corner uit de handen liet glippen. Hoek pikte het spel wel weer op en scoorde vlak voor rust via Rik Impens de openingstreffer.

Na rust sloeg Hoek al snel voor een tweede keer toe. Gianni Tiebosch zette de bal voor op Jonathan Constansia die de bal met een halve omhaal in het doel kreeg. Na de 2-0 creëerde Hoek al snel weer gevaar via Tiebosch die uit een vrije trap de lat raakte. Zeventien minuten voor tijd had Kyle Doesburg de kans op de wedstrijd in het slot te gooien maar schoot de bal voor open doel op de lat.

Niet veel later was het wel raak, uit een snel uitgevoerde counter wist Impens de 3-0 te maken en de wedstrijd definitief te beslissen. Invaller Mombarg schoot vlak voor tijd nog op de paal waardoor het geen 4-0 meer werd. Door de overwinning mag de ploeg van trainer Dennis de Nooijer komende woensdag aantreden in en tegen Gemert. Mocht Hoek die wedstrijd winnen, dan plaatst de club zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-Beker.

Scoreverloop

1-0 Impens (44)

2-0 Constansia (50)

3-0 Impens (77)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Klap, Van Leiden, Van den Bergh (Mbikulu/80), Van Rentherghem, Tiebosch, Vandepitte, Constansia (Mombarg/86), Impens (Ceesay/80), Doesburg, De Jager