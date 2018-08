GOES verslikt zich in Staphorst en is uitgebekerd

GOES verslikt zich in Staphort en is uitgebekerd (foto: Omroep Zeeland)

GOES had het moeilijk in de openingsfase en de beste kansen waren voor de hoofdklasser uit Staphorst. Ferdi ter Avest was na vijf minuten speler al dichtbij de eerste treffer. Hij kon zijn inzet alleen niet tussen de palen krijgen. Na dertien minuten was er een medische tegenvaller voor de thuisploeg. Sherief Tawfik moest naar de kant met een hamstringblessure en werd vervangen door Jop Dekker.

Meer slecht nieuws voor GOES kwam in de dertigste minuut toen de ploeg uit Overijssel op een 0-1 voorsprong kwam. Ter Avest scoorde van dichtbij de openingsgoal. Twee minuten later maakte Marlon Luchtenberg na een scrimmage zelfs de 0-2. GOES kon daar alleen een mogelijkheid van Steve Schalkwijk tegenover zette, maar hij stuitte op de doelman van Staphorst.

Bizar doelpunt

Een bizar moment na een kwartier spelen in de tweede helft. Staphorst-aanvaller Ter Avest schoot op goal, maar zijn schot belandde door een gat in het zijnet in de goal. Scheidsrechter Collin Prooi keurde de goal, na hevige protesten van GOES-spelers, toch goed. Vlak daarna was er een grote kans voor Schalkwijk die een voorzet van de ingevallen Mart de Kroo op de lat schoot. Het slotakkoord kwam ook nog op naam van Staphorst. Pim de Jonge maakte in de allerlaatste minuut de 0-4.

Zeven jaar geleden speelde GOES voor het laatst in de KNVB Beker. Op 24 augustus 2011 verloor GOES, dat toen getraind werd door Gérard de Nooijer, in de eerste ronde met 1-5 van Zwaluwen uit Vlaardingen. Gert-Jan van Leiden scoorde het enige doelpunt voor GOES destijds.

Scoreverloop

0-1 Ter Avest (30)

0-2 Luchtenberg (32)

0-3 Ter Avest (59)

0-4 De Jonge (90+3)

Opstelling GOES

Meulmeester, Van Hecke, Tawfik (Dekker/13), Manuhuwa, James, Hollemans, De Vlieger (De Kroo/63), De Winter, Schalkwijk, Wissel, Kroon (Franse/69)

