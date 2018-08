Spookdoelpunt gesprek van de dag bij GOES - Staphorst

Ferdi ter Avest van Stapthorst schiet de bal via het zijnet in het doel van GOES (foto: Omroep Zeeland)

De reacties na afloop van de bekerwedstrijd waren duidelijk. GOES speelde ondermaats en Staphorst won verdiend. Met 0-4. Maar het derde doelpunt was geen doelpunt en had nooit goedgekeurd mogen worden.

Scheidsrechter Colin Prooi uit Hellevoetsluis gaf zijn fout toe na het bekijken van de beelden op de camera van Omroep Zeeland.

"Voor mijn gevoel ging de bal aan de goede kant van de paal het doel in. Maar de goal had niet toegekend mogen worden."

Ferdi ter Avest van Staphorst gaat de boeken in als maker van het discutabele doelpunt. Hij zit er niet mee dat zijn goal eigenlijk niet had mogen tellen.

"In de voetballerij heb je soms geluk." Daarbij maakt hij ene vergelijking met GOES dat in de nacompetitie geluk had. "We hebben genoeg beelden van GOES gezien. Vorig jaar hebben ze hier tegen Be Quick ook een goal gemaakt uit een handsbal, dacht ik."

Ter Avest doelt op het nacompetitie-duel van GOES tegen Be Quick waar Erwin Franse na afloop toegaf dat hij een overtreding op de keeper maakte en dat zijn treffer eigenlijk ongeldig was.

Opvallend was dat materiaalman Hans Wisse van GOES vlak voor de wedstrijd nog een reparatie uitvoerde achter het doel. "Er zat een stang los."

Zwak van de gemeente

Het was Wisse niet opgevallen dat er een ook gat in het doelnet zat. Hij baalde er flink van. "Ik vind het zwak van de gemeente. Er moet op vrijdag al goed naar die netten gekeken worden."

GOES-trainer Veenstra baalde niet alleen van het spel van zijn ploeg ("het was ondermaats"), maar vond de situatie rondom het doelnet ook erg vervelend. "Ik vind dat de club hier een rol moet spelen. We spelen nationale beker. Dat vind ik dat je dit soort dingen op orde moet hebben."

