Automobilist belandt op de kop in aardappelveld

Een 32-jarige man uit Hulst is gisteren aan het begin van de avond bij Clinge met zijn auto over de kop geslagen. Hij kwam terecht in een aardappelveld aan de Hoogestraat.

Auto belandt in aardappelveld (foto: HV Zeeland) Omstanders zijn de automobilist die licht gewond was geraakt te hulp geschoten. Volgens de politie had de man veel te veel gedronken. Hij heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.