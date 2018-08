Biggekerke raakt nooit uitgekeken op solexen

"Je zou toch zeggen op den duur zijn de mensen er wel op uitgekeken en kunnen de deelnemers geen creaties meer bedenken, maar toch weten de deelnemers ons ieder jaar opnieuw te verrassen", zegt Edwin van Keulen, voorzitter van de Solexrace Biggekerke. De deelnemers vinden het ook heel leuk om mee te doen. "Het is hartstikke tof om op zo'n ouderwetse brommer te rijden en het gaat heel snel. Deze Solex huren we dan, maar misschien dat we er in de toekomst wel één gaan kopen!", zegt Carolina Bottenberg, een van de deelnemers.

Riante zitplaats

Langs de zijlijn zitten vijf kinderen te genieten van de wedstrijd. "Ik woon hierachter en we hebben de eetkamerstoelen mee naar buiten genomen", zegt Laura. "Net vroegen een paar mensen of ze ook mochten zitten; nou we hebben geen stoelen meer over!", zegt haar vriendinnetje Jip. En ook haar broer Mees kijkt zijn ogen uit. "Als ik later groot ben doe ik graag mee, ik weet nog niet als wat, maar Donald Trump vond ik wel heel grappig!"

Daar waren veel mensen het mee eens, want Donald Trump en Kim-Jong-Un wonnen de eerste prijs in de ludieke ronde. De snelle wedstrijd werd gewonnen door Jos van Heerebeek uit Middelbeers.