'Het liefst zou je naar Lombok gaan, maar ons werk is hier'

Awan, de schoonzoon van André en Jeanette, is op Lombok geboren. "Daardoor komt het wel erg dichtbij", vertelt André. "We zijn ook op Lombok geweest, de laatste keer omdat onze dochter en Awan gingen trouwen. We zijn toen ook naar het noorden van het eiland geweest, op plekken waar nu niets meer van over is."

André en Jeanette zijn op Lombok geweest, ze kwamen ook in delen die nu zijn verwoest (foto: André van der Voort van der Klei)

"Het liefst zou je er naartoe gaan", vertelt André. "Maar ons werk is hier", vult Jeanette aan. "Wat wij doen zijn maar druppeltjes op een gloeiende plaat." André: "Maar het gaat juist om die druppeltjes die we kunnen doen."

We zijn ervan overtuigd_ iedere euro komt ook écht terecht op Lombok."" Jeanette Roos en André van der Voort van der Klei

Op het eiland wordt het geld gepind door mensen die André en Jeanette kennen. Zij gaan met het geld langs lokale ondernemers om spullen te kopen, zoals tenten en eten. Zo helpen ze meteen ook de lokale ondernemers, die normaal gesproken leven van het toerisme. Wanneer ze gevraagd worden of ze er wel zeker van dat al het geld goed terecht komt, zijn ze stellig: "We zijn ervan overtuigd: iedere euro komt ook écht terecht op Lombok."

Delen van het noorden van Lombok zijn compleet verwoest door aardbevingen (foto: NOS)

Inmiddels is zo'n 3.800 euro opgehaald met de inzamelingsactie. "Maar we zijn er nog niet", vertelt Jeanette. "Dit is pas de opstart. We hopen nu genoeg geld bij elkaar te krijgen om te voorzien in voeding, medicatie en tenten. Daarna komt het volgende stuk, het opnieuw opbouwen, dan hoop ik dat er nog veel meer binnen komt."

Facebookpagina

André en Jeanette posten updates over Lombok op de Facebookpagina Hands for Lombok. Daar laten ze ook zien wat er gebeurt met het opgehaalde geld en toekomstige donateuren kunnen er ook gegevens vinden om een bijdrage te leveren.