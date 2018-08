Zesentwintig Zeeuwse basisscholen in gevarenzone

Het ministerie heeft voor iedere school berekend en gepubliceerd hoeveel leerlingen er de komende jaren verwacht kunnen worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de samenstelling van de wijk of het dorp en de eventuele nieuwbouwplannen. Omroep Zeeland heeft die prognoses vergeleken met de nieuwste, wettelijke instandhoudingsnormen voor basisscholen. Het resultaat is een lijst van 26 scholen die de komende vijf jaar (een jaar of meer jaren) onder de norm zakken. Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen worden daarbij het zwaarst getroffen. Hieronder kun je zelf zien om welke scholen het gaat.

Ga met de muis over de scholen voor de details, zoals de huidige norm per school in die plaats en de prognoses per jaar.

Moeten ze echt sluiten? Dat hangt ervan af of de voorspellingen uitkomen. Het ministerie zegt dat die berekeningen zorgvuldig zijn gedaan: "De prognose biedt geen zekerheid, maar bevat wel de meest accurate schatting die op basis van de beschikbare gegevens te maken is."

Volgens veel directeuren zal het overigens allemaal zo'n vaart niet lopen en kunnen scholen die binnen een scholengroep zitten blijven bestaan. Ook als ze onder die norm zakken. Toch is het aandeel dat steeds minder leerlingen krijgt groot. In totaal zijn er nu nog zo'n 198 basisscholen in Zeeland.