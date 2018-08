Zeeland wordt wakker: scholen in gevarenzone, spookdoelpunt en brandstichting

Basisschool klas (foto: OZ)

Nieuw schooljaar

De scholen beginnen vandaag aan het nieuwe jaar. Het zou kunnen dat er over vijf jaar een stuk minder van die scholen zijn. Uit prognoses van het ministerie van Onderwijs blijkt dat op zesentwintig Zeeuwse basisscholen de leerlingaantallen dalen. Dat kan leiden tot opheffing

Verpleegkundige Gerard Bin op de kraamafdeling van ziekenhuis ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Moeder- en kindcentrum

Ziekenhuis ADRZ in Goes opent eind september een moeder- en kindcentrum. Het is een samenvoeging van de afdeling verloskunde, de kraam- en de kinderafdeling.

Ferdi ter Avest van Stapthorst schiet de bal via het zijnet in het doel van GOES (foto: Omroep Zeeland)

Spookdoelpunt

Beelden van de voetbalwedstrijd GOES - Staphorst zijn bijna de hele wereld overgegaan vanwege een 'spookdoelpunt'. Een speler van Staphorst schoot de bal door een gat in het zijnet van het doel. Dat zag iedereen behalve de scheidsrechter die het doelpunt geldig verklaarde.

Brandje op volkstuincomplex (foto: HV Zeeland)

Brandstichting

Een 57-jarige man uit Vlissingen is zondagmiddag aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting in een caravan bij het volkstuincomplex aan de Donkereweg in Ritthem.

Bij 's-Heerenhoek: grijs en bewolkt (foto: Piet Grim)

Weer

Vandaag veel bewolking, met mogelijk lokaal een spat regen. Later op de dag ook af en toe zon bij 22 of 23 graden. Daarbij waait het amper.