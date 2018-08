Impuls Zeeland opent vol trots de AEX

Impuls Zeeland had de eer om de handelsdag in Amsterdam te openen. (foto: Impuls Zeeland)

Impuls Zeeland dat zich inzet om meer bedrijven naar Zeeland te krijgen vindt het belangrijk om te worden gezien op de beurs. Volgens Ten Voorde volgt die aandacht al duurt de hele ceremonie met de gong amper 10 seconden. Hij vindt dat de provincie steeds in beeld moet zijn om niet te worden vergeten. In de beleving van sommigen ligt Zeeland namelijk 'zo ver weg'. "Wat ik graag wil laten zien" zegt Ten Voorde, "is dat Zeeland gewoon een gezonde, bruisende regio is."

Belangrijk dat Impuls Zeeland de Amsterdamse beurs opent, zegt directeur:

Het was overigens al de tweede keer dat Impuls Zeeland de Amsterdamse beurs mocht openen. De vorige keer was in augustus 2017:

Lees ook: