DELTA schakelt eerste analoge klanten af

Als het analoge signaal stopt is er meer ruimte voor internet (foto: Omroep Zeeland)

DELTA heeft de provincie opgedeeld in 14 regio's waarvan de schakelstations in de komende weken om de beurt worden afgeschakeld. Als eerste was vanmorgen Kruiningen aan de beurt:

Joost Jiskoot van DELTA over de afschakeling

Volgens DELTA is het uitzetten van het analoge signaal een logische en noodzakelijke stap om ruimte te maken. De vraag naar meer en sneller internet is namelijk de laatste jaren flink gestegen.

