Fusieschool in Terneuzen genoemd naar eerste Nederlandse astronaut

De scholen De Rede en het Zeldenrust Steelant College in Terneuzen gaan samen verder onder de naam Lodewijk College. Dat is vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van alle medewerkers in het Scheldetheater.

ZSC en De Rede vormen voortaan samen het Lodewijk College (foto: Omroep Zeeland) De fusieschool is genoemd naar een bijzondere Zeeuws-Vlaming: Lodewijk van den Berg uit Sluiskil, de allereerste Nederlandse astronaut. Van den Berg die al jaren in de Verenigde Staten woont was speciaal voor de gelegenheid naar Terneuzen gekomen.