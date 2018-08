Da's weer even wennen, zo vroeg uit bed na de zomervakantie

Toch hadden de meeste leerlingen er wel weer zin in. De negenjarige Floortje uit groep 6 is blij dat ze weer naar school mag: "Dan zie ik al mijn vriendinnen weer!" Lenn (6) uit groep 4 had eigenlijk vanaf de eerste vakantie dag alweer zin in school, maar hij was ook wel een beetje nerveus vanmorgen. "Omdat ik een nieuwe juf krijg, dus dat vind ik wel spannend."

Ik heb wel zin om weer nieuwe dingen te leren, maar niet om elke dag zo vroeg uit mijn bed te gaan." Brandon (11 jaar)

Brandon uit groep 8 heeft meer twijfels. "Ja, ik heb wel zin om weer nieuwe dingen te leren, maar niet om elke dag zo vroeg uit mijn bed te gaan."

Goede zomervakantie

De drie leerlingen kijken terug op een geslaagde zomervakantie. Brandon is een weekje op vakantie geweest in Duitsland, Floortje heeft dolfijnen gezien in Portugal en Lenn heeft zich uitgeleefd op de kermis in Goes.

Dit zijn de 26 Zeeuwse scholen die in de komende vijf jaar te maken krijgen met dalende leerlingenaantallen (foto: Omroep Zeeland)

Voor 26 Zeeuwse basisscholen heeft het start van dit nieuwe schooljaar wellicht een licht wrange bijsmaak. Zij zitten namelijk in de gevarenzone vanwege hun lage leerlingenaantal. Een school die drie jaar lang onder de norm blijft, krijgt geen geld meer en moet de deuren sluiten.

