Meeuw die vastzit in gevel van bedrijfspand door brandweer bevrijd

Brandweer rukt uit voor meeuw die vastzit in gevel van bedrijfspand (foto: HV Zeeland)

Het ging om een jonge meeuw, te zien aan het juveniele verenkleed, die met zijn vleugel vast was komen te zitten in de gevel van een bedrijfspand aan de Polenweg in Vlissingen-Oost, bij Nieuwdorp. Nadat het dier bevrijd was, heeft de brandweer de vogel overhandigd aan de medewerkers van het bedrijf.

Meeuw zit vast in gevel van bedrijfspand (foto: HV Zeeland)

Hoe het dier daar klem kwam te zitten is niet bekend.