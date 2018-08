Deel dit artikel:











Drie Zeeuwen naar WK mountainbike

Drie Zeeuwen doen mee aan de wereldkampioenschappen mountainbike volgende maand in Zwitserland. In de categorie renners tot 23 jaar is Milan Vader uit Middelburg geselecteerd. Bij de junioren gaan Tim en Mick van Dijke uit Colijnsplaat meedoen.

(foto: OZ) Bondscoach Gerben de Knegt spreekt van 'een hele mooie en sterke WK-selectie met zeker kansen op medailles'. Om de selectie nog beter te maken had hij graag ook Anne Terpstra, afkomstig uit Zierikzee, geselecteerd, maar zij is nog herstellende van een blessure. Hoge verwachtingen Van de Zeeuwen die hij wél heeft kunnen opnemen in de ploeg heeft de bondscoach hoge verwachtingen. De Knegt noemt Milan Vader 'een renner die bewezen heeft mee te kunnen doen voor het podium'. De tweeling Tim en Mick van Dijke acht hij ook kansrijk: "Beiden hebben internationaal al meerder keren op het podium gestaan en werken al het hele seizoen toe naar dit WK. Mick heeft de laatste maanden gesukkeld met een aanhoudende knieblessure, maar is net op tijd weer hersteld." De wereldkampioenschappen worden gereden van 5 tot en met 9 september in Lenzerheide, Zwitserland.