16-jarige opgepakt voor gewelddadige beroving

Een 16-jarige jongen is vanmorgen opgepakt. De politie denkt dat hij een van de drie straatrovers is die toesloegen in Oost-Souburg. Twee jongens werden toen bij het NS-station bedreigd en beroofd.

Aanhouding voor beroving in Oost-Souburg (foto: HV Zeeland) Op 11 mei werden de jongens uit Middelburg geschopt en geslagen door drie overvallers die ook nog dreigden met een mes. De slachtoffers moesten onder dwang hun mobiele telefoons afgeven. De politie denkt dat drie daders meer berovingen op hun geweten hebben. Alleen al in Oost-Souburg in juni en in juli nog meer gewapende overvallen gepleegd. Nu de 16-jarige verdachte is aangehouden is de politie druk op zoek naar de andere twee. Lees ook: Jongens op gewelddadige wijze beroofd van telefoons