Goedkoop neemt de jeugd van Togo onder handen

Arco Goedkoop (foto: Wendy Marteijn Hulsteijn)

Met de aanstelling van Goedkoop hoopt Togo de teams naar een hoger plan te tillen. Om dat traject kracht bij te zetten neemt TOGO als één van de tien verenigingen ook deel aan de landelijke pilot trainersbegeleiding van het KNKV. "We zijn ontzettend blij dat we zo'n ervaren trainer als begeleider kunnen inzetten voor onze jeugd.", zegt voorzitter Dennis Boelman van Togo in een persbericht. "Zo kunnen we doorbouwen aan de toekomst."

Stabiele tweedeklasser

Togo hoopt dat het eerste team van de club een stabiele tweedeklasser kan worden. Momenteel komt de vereniging uit in de 3e klasse. Ook de twee belangrijkste jeugdteams wil Togo in de 2e klasse gaan laten acteren.