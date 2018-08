Deel dit artikel:











Man geeft agent kopstoot bij aanhouding

Een 25-jarige man is vannacht in Goes aangehouden nadat hij een politieagent en een omstander had mishandeld.

Archieffoto van politieonderzoek. (foto: HV Zeeland) Agenten kregen rond 1.00 uur de melding dat er een vrouw in de Singelstraat wild om zich heen slaand op straat lag. De vrouw bleek onder invloed van alcohol. Een omstander die de vrouw wilde helpen, zou klappen hebben gekregen van een 25-jarige man uit Goes. Kopstoot Toen agenten de man wilden aanhouden, gaf hij een van de agenten een kopstoot. De verdachte was onder invloed van alcohol en gedroeg zich ook tijdens de rit naar Torentijd recalcitrant. Zowel de agent als de mishandelde man hebben aangifte gedaan. De 20-jarige vrouw uit 's-Gravenpolder is aangehouden voor openbare dronkenschap. Na verhoor mocht ze vanochtend weer naar huis.