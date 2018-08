Deel dit artikel:











Jonge man opgepakt na mishandeling in Renesse

Een 18-jarige man uit Burgh-Haamstede is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Renesse. Hij zou twee jongens hebben geslagen.

Archieffoto van Nederlandse en Duitse politie in Renesse (foto: Omroep Zeeland) Het voorval zou zich zondag om 4.30 uur 's ochtends aan de Hogezoom, het uitgaansgebied van Renesse, hebben voorgedaan. Een woordvoerder van de politie vermoedt dat de twee mishandelde jongens niet naar het ziekenhuis zijn gegaan. De 18-jarige jongen mocht na verhoor gistermiddag weer naar huis. Hij moet zich wel binnenkort verantwoorden bij de politierechter in Middelburg.