Kersverse schooldirecteur heeft meer leerlingen nodig om zijn school open te houden

Hij zag het als een kans, Sjouke-Gerrit Brinksma, een geboren Fries die als leerkracht in Drenthe heeft gewerkt en daarna in Zeeland. En nu, jaren later, is Sjouke-Gerrit directeur op basisschool Palmenhof in Sint Laurens. Een kleine school met volgens het ministerie dalende leerlingenaantallen in de komende jaren.

"Ja het zijn prognosecijfers. Je weet wat ze bij verkiezingen zeggen toch?" Sjouke-Gerrit oogt ontspannen als hij rondloopt op zijn nieuwe school. Een baan als directeur, van welke school dan ook, vraagt veel passie en inzet. "Ik heb er ontzettend veel zin in om hier de komende jaren aan de slag te gaan en samen met het team maar ook zeker de ouders ons verder te profileren." 'Er zal wat gaan gebeuren' Wat dat concreet wordt weet Sjouke-Gerrit Brinksma zelf ook nog niet. "Nee dat is voor mij ook nog een beetje te vroeg, maar er zal wat gaan gebeuren." Dit zijn, volgens het ministerie, de leerlingenaantallen van basisschool Palmenhof voor de komende jaren (foto: Omroep Zeeland) De Palmenhof in Sint Laurens kampt al jaren met, volgens het ministerie, te lage leerlingenaantallen. En ook de komende jaren is het leerlingenaantal volgens de prognoses onder de norm. Geldkraan dicht Toch zal de school niet direct de deuren sluiten als de overheid de geldkraan dichtdraait. Want de andere scholen van dezelfde stichting ontvangen nog wel subsidie, dus kan de stichting de Palmenhof nog wel even openhouden, maar ook dat houdt een keer op. Volgens Sjouke-Gerrit is het dan ook noodzakelijk voor het langdurige voortbestaan van zijn school dat er leerlingen bijkomen. "Alles hangt af van leerlingenaantallen en hoe meer je er krijgt hoe meer kansen je hebt. Wij zien absoluut nog mogelijkheden om ons verder te profileren en te kijken of we kinderen uit Middelburg kunnen aantrekken bijvoorbeeld." Nog 25 scholen onder de norm Naast de Palmenhof in Sint Laurens zijn er nog 25 scholen die volgens de prognoses de komende jaren onder de norm komen. Ook die scholen zullen nog jarenlang moeten strijden om meer leerlingen binnen te halen, willen ze de deuren open kunnen houden. Een school die drie jaar lang onder die norm blijft, krijgt geen geld meer en moet de deuren sluiten. Lees ook: Zesentwintig Zeeuwse basisscholen in gevarenzone