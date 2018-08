Tandenstoker tussen je voordeur? Bel de politie!

Tandenstoker tussen de voordeur. (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week berichtte de Belgische politie zo'n tien meldingen binnen te hebben van deze dieventruc. Inbrekers zouden de tandenstokers gebruiken om te kijken of bewoners thuis zijn. Als bewoners de deur openen, valt de tandenstoker naar beneden. Zit de tandenstoker er nog, dan betekent dat dat je niet thuis bent geweest.

Tekentjes op de muur

"Alle vakantieperiodes duiken dit soort berichten op", vertelt een woordvoerder van de politie. "Tekentjes op de muur, tandenstokers... Het is lastig in te schatten of er echt inbrekers achter zitten. Opmerkelijk is het zeker, het is goed dat mensen dit aan ons melden."

De politie heeft nog geen meldingen van inbraken gekregen. "Maar dat kan ook komen doordat mensen nog op vakantie zijn en de inbraak nog niet gemeld hebben."