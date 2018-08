Deel dit artikel:











De oefenwedstrijden van deze week in het amateurvoetbal

Dit weekend begint voor Hoek en GOES de competitie al in de Derde Divisie. De andere clubs beginnen later en zijn deze week actief bij oefentoernooien of spelen oefenduels. Een overzicht.

Beeld uit het oefenduel tussen Kapelle en Krabbendijke (foto: Frans van Pagee) Oefenvoetbal Programma dinsdag 21 aug Den Bommel - Bruse Boys Kloetinge 2 - Luctor Heinkenszand FC Dauwendaele - SKNWK DwO'15 - 's-Heer Arendskerke RCS 2 - Nieuwland ZSC'62 - Stellendam GOES (zat) - Walcheren woensdag 22 aug Nieuwdorp - Veere (veld Bruse Boys) Duiveland - Smerdiek donderdag 23 aug VCK - Serooskerke GPC Vlissingen - Hoedekenskerke/Kwadendamme (veld FC Axel) HVV'24 - STEEN zaterdag 25 aug Bevelanders - Waarde DBGC - Duiveland GOES (zat) - Kruiningen OFB - WIK'57 (veld NVS) SPS - DVO SKNWK - Biervliet Brouwershaven - Herkingen (veld Woensdrecht) Rillandia - Apollo'69 FC Axel - HVV'24 GPC Vlissingen - WHS zondag 26 aug Vogelwaarde - Hoogeinde (Bel) Breskens - Clinge Uitslagen en standen worden ook gepubliceerd op Omroep Zeeland Teletekst, pagina 656. Mis je een wedstrijd? Aanvullingen/correcties mogen naar sport@omroepzeeland.nl gemaild worden of via Twitter @omroepzldsport