Waarom Kapelle als enige nog geen nieuw gemeentebestuur heeft

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vormden VVD, CDA en SGP een coalitie, maar die spatte binnen enkele weken uit elkaar. Er was ruzie over de openstelling van winkels op zondag (zie katern). Uiteindelijke stapte de SGP-wethouder op.

Advies van verkenner: college met PvdA en zonder SGP (foto: Omroep Zeeland)

Formeel heeft Kapelle nu wel een gemeentebestuur, maar dat kan niet rekenen op een meerderheid in de raad. Navraag bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten leert dat Kapelle de enige gemeente is in Nederland waar nog een coalitieakkoord in de maak is.

Wat is er allemaal gebeurd in Kapelle? 1 mei- Een akkoord

Er lijkt geen vuiltje aan de lucht. De zittende partijen VVD, CDA en SGP zijn eruit en sluiten een coalitieakkoord. De partijen besturen de gemeente al twaalf achtereenvolgende jaren met elkaar. 29 mei - 'Dolk in de rug'

De gemeenteraad vergadert over de nieuwe winkeltijdenverordening. PvdA, Gemeentebelang en D66 brengen een wijzigingsvoorstel in stemming. Zij willen ruimere winkeltijden en koopzondagen door het hele jaar heen. De VVD stemt met de oppositiepartijen mee. Het voorstel wordt aangenomen. Het wordt een dolk in de rug van de SGP genoemd. 6 juni - SGP stapt op

De SGP zegt het vertrouwen op en stapt uit het gemeentebestuur. Afspraken in het collegeakkoord over beperkte koopzondagen zijn door de VVD niet nagekomen. "We hebben het zwaar overwogen, want we geven daarmee ook een wethouder op", zegt SGP-fractievoorzitter Henk Keurhorst, "Het is een zwaar besluit geweest, maar het is het ons waard." Nog voor de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, is het college al gevallen. 12 juli - advies: nieuw college zonder SGP

Een lijmpoging mislukt. Verkenner en oud Tweede Kamerlid Jan te Veldhuis wordt erbij gehaald. Hij adviseert na gesprekken met alle partijen een college van VVD, CDA en PvdA.

Er zijn al voorgesprekken geweest tussen CDA, VVD en PvdA. De sociaal-democraten waren in het verleden altijd kritisch over een nieuw te bouwen sportcentrum in Kapelle. Maar volgens wethouder Jon Herselman (VVD) is dat struikelblok uit de weg geruimd, omdat de PvdA de genomen besluiten over dit centrum aanvaardt.

Raadsbesluit

De openstelling van winkels in Kapelle op zondag is voor de sociaal-democraten nooit een probleem geweest. Integendeel, het was een wens. Ook daarover is al een raadsbesluit genomen.

CDA, VVD en PvdA hebben twee weken uitgetrokken om tot een nieuw coalitieakkoord te komen. In vijf bijeenkomsten hopen de partijen het voor elkaar te hebben.