Morjak ziet ze vliegen

Je werkt samen met Stefan Fokker, bekend van Skibicycle en Pieters Fokker. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen?

Wiebe: "Stefan heeft samen met zijn broer indertijd het eerste album van Zinkzand opgenomen en dat was eigenlijk wel bevallen. Ik had heel veel nummers op de plank liggen en omdat ik zo veel aan het varen was, was Zinkzand moeilijk bij elkaar te brengen. En toen dacht ik: waarom bel ik Stefan niet, of hij geen zin heeft in een nieuw project?"

Maar liefst 18 nummers staan er op het album. Waar haal je de tijd en inspiratie vandaan?

"We zijn tweeëneenhalf jaar geleden begonnen. Ik had al wat dingen liggen, maar het liep steeds verder, tussen mijn vaartochten door. Er kwamen steeds nieuwe nummers bij. Op een gegeven moment hebben we gezegd: nu hebben we genoeg en gaan we het afmaken."

Een moment van omslag kan ook iets kleins zijn." Wiebe Radstake

Eén van de nummers is op een tekst van dichter Remco Campert, Iemand Stelt een Vraag. Waarom heb je die tekst gekozen?

"Ik vind het een heel mooi gedicht, over een moment van omslag, van revolutie. Ik denk daar veel over na, in de muziek, maar ook in de kunst en politiek. Dit gedicht maakt duidelijk dat zo'n moment niet groot hoeft te zijn. Een moment van omslag kan ook iets kleins zijn. Een lucifer die je sigaret aansteekt, is dezelfde lucifer die een groot vuur aansteekt. Dat vind ik mooi verwoord."

