Verontwaardiging over verwaarloosde dieren Hoek, maar NVWA ziet geen overtredingen

Dood konijn in water bij vakantiepark Marina Beach in Hoek (foto: Jeannette Weel-Moes)

Op de foto's en video's bij de Facebookpost is onder meer te zien dat kippen kale plekken hebben en dat er een dood konijn in het water drijft. Maar volgens een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren alle dieren in goede staat toen de controleur er rondkeek.

'Voor ons is deze zaak afgerond'

De NVWA gaat wel nogmaals langs voor een vervolgbezoek, maar ziet verder geen aanknopingspunten voor verdere stappen. "Voor ons is deze zaak nu verder afgerond", aldus de woordvoerder.

Kip met kale plekken bij Marina Beach in Hoek (foto: Jeannette Weel-Moes)

Dat terwijl de melder op Facebook schande spreekt van de omstandigheden waaronder de dieren gehouden worden. "Wij zijn ons kapot geschrokken! Hoe deze dieren erbij zitten is echt schande!", schrijft ze.

Ze krijgt op Facebook veel bijval. Maar volgens manager Robert Ronday van de Oostappen Groep, de eigenaar van het vakantiepark, berust dit op een misverstand. "Wij zorgen juist heel goed voor onze dieren."

Niet fris

Wel begrijpt hij dat het er niet fris uitzag. "Door het warme en droge weer was wel het water in de vijver wel gaan stinken, dat klopt. Maar we hebben het water uit de vijver gepompt en vervangen met schoon water en een van de pompen schoongemaakt en nu is het water weer schoon."

Manager Robert Ronday over het Facebookbericht en de genomen maatregelen

Maar van dierenleed was er absoluut geen sprake, benadrukt Ronday. "We hebben onlangs de vogelvertrekken vernieuwd, ik heb toen de medewerkers juist complimenten gegeven omdat het er zo netjes uitzag."

Dat dode konijn

En dat dode konijn in het water van de vijver was volgens hem ook overmacht. "Dat was een wild konijn, dat waarschijnlijk door een ziekte als myxomatose is gestorven."

Hij gaat nu in gesprek met de oorspronkelijke melder over mogelijke verbeteringen die nog kunnen worden aangebracht. "Want als er nog ruimte is voor verbetering dan werken we daar graag aan mee."