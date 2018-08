Deel dit artikel:











Auto over de kop op A58

Op de A58 is aan het eind van de middag net voor Rilland een auto over de kop geslagen. De auto kwam in de middenberm terecht. In de richting van Bergen op Zoom, tussen Kruiningen en Rilland, ontstond een file.

De auto ligt op de kop in de middenberm. (foto: Omroep Zeeland) Bij het ongeval zijn minstens twee auto's betrokken. Een gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend. Vijf kilometer file De linkerrijstrook werd afgesloten. Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging die opliep tot veertig minuten. Rond 18.15 uur was de weg weer vrij.