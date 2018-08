Jongen (7) gedood door koe

Wat er precies gebeurd is, kan de politie nog niet zeggen. "Het onderzoek is op dit moment in volle gang", vertelt een woordvoerder. "Hij is vermoedelijk door een koe aangevallen." De politie verklaart desgevraagd dat het slachtoffer niet met zijn ouders op de camping verbleef, maar dat het om de zoon van de eigenaar gaat.

Verslaggever Marike Konings staat bij de plek waar het ongeval gebeurd is en omschrijft wat ze ziet.

De politie kreeg de melding rond half zes binnen. Hulpdiensten konden niets meer voor de jongen betekenen. Omstanders worden opgevangen.