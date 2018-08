Nieuwe naam voor fusiebasisschool in Terneuzen: De Steiger

Kinderen en ouders waren aanwezig bij de onthulling van de nieuwe naam van de school. (foto: De Steiger)

De Steiger is bedacht door Evi de Jonge uit groep zes. Ze deed mee aan een wedstrijd die onder leerlingen gehouden werd om een nieuwe naam te bedenken. "De Steiger staat voor een veilige plaats, een aanlegplaats, waar je ook thuis komt", legt locatieleider Sarike van Es van de onderbouw uit.

Op De Steiger zitten bijna vierhonderd kinderen, verdeeld over twee locaties: de onderbouw zit op de locatie Merwedelaan (waar eerst basisschool De Hille zat), de bovenbouw, groep vijf tot acht, zit op locatie Sloelaan (waar eerst de Meerpaal zat). Het is de bedoeling dat er op de locatie van De Geule een nieuw gebouw komt.

Drie scholen gemixt

Het was vandaag dus even wennen voor de kinderen. Niet alleen kwamen de meesten op een andere locatie terecht, ze kwamen ook bij nieuwe kinderen in de klas. "De kinderen van alle drie de scholen zijn gemixt", vertelt Van Es. "Met het idee dat ze elkaar sneller leren kennen."

Ouders kregen een kaartje met daarop uitleg over de betekenis van de nieuwe naam van de school. (foto: De Steiger)

De eerste drie kwartier van het nieuwe schooljaar werd vanochtend gebruikt om de kinderen en ouders de nieuwe locaties te laten zien. 's Middags werd de nieuwe naam onthuld.

